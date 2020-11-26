В Красноярском крае Центр управления регионом будет собирать информацию из социальных сетей

Фото: пресс-служба министерства цифрового развития Красноярского края.

В Красноярском крае через социальные сети поступает все больше обращений - с начала этого года их зафиксировано более 10 тысяч. То ли люди не знают, куда обращаться, то ли считают социальные сети реальным помощником, но факт остается фактом: написать пост проще, чем составлять заявление и куда-то его нести.

Центр управления регионом будет заниматься сбором, мониторингом и отработкой сообщений, поступающих от жителей края через социальные сети, и сортировать их по направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, дороги и транспорт, энергетика и ЖКХ, твердые коммунальные отходы.

Затем вся собранная информация будет донесена до ответственных исполнителей. Обращения граждан будут направляться не только в отраслевые ведомства и службы, но и напрямую исполнителю ответа, например, директору конкретной школы или управляющей компании, это позволит существенно сократить срок обработки обращения.

Планы далеко идущие: выявлять системные проблемы, анализировать первопричины жалоб и создавать условия для их устранения.

Также любой житель региона, зарегистрированный на портале Госуслуг, сможет сообщить о проблеме в мобильном приложении системы. Такой запрос немедленно будет переадресован исполнителям, а гражданин получит уведомления о ходе работ над проблемой и информацию о ее решении.

Такие центры управления регионом создаются во всех субъектах страны по поручению Президента России.