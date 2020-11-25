Годовалый мальчик из семьи староверов умер из-за попадания постороннего предмета в дыхательные пути. Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия в Енисейском районе Красноярского края: годовалый малыш из семьи староверов умер после того как вдохнул (или проглотил – пока точно неизвестно) посторонний предмет. Об этом случае рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Все произошло в октябре 2020 года на заимке Федькина Курья (в 800 километрах от Красноярска и в 500 от Енисейска). Место очень отдаленное, настоящая глушь – не летают даже вертолеты - нет площадки. Чтобы туда добраться, сначала нужно ехать по дороге, а после – по реке.

Этот путь – только в обратном направлении – пришлось преодолеть родителям мальчика. Заметив, что сыну плохо, они забили тревогу. Но на то, чтобы добраться до ближайшего фельдшерско-акушерского пункта (он находится в селе Сыс Енисейского района), ушло слишком много времени. В итоге спасти ребенка не удалось, он умер на руках у врачей.

После трагедии следователи завели уголовное дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности». Специалистам предстоит выяснить, кто виноват в гибели малыша, и можно ли было ее предотвратить.