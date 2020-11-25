Стильно, модно, лаконично: мэрия разработала рекомендации по украшению Красноярска к Новому году

Мэрия разработала рекомендации по оформлению Красноярска к Новому году. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске разработали рекомендации по праздничному украшению города к Новому году. Речь идет об оформлении общественных пространств – входных групп и территорий рядом с ними, а также витрин и фасадов, рассказали в пресс-службе мэрии.

Автор разработки – управление архитектуры – подчеркивает: основной принцип – гармоничное сочетание декора с обликом города. Документ призван помочь предпринимателям украсить свои пространства – конечно, согласно правилам благоустройства.

- Во время непростой эпидемиологической обстановки хочется порадовать людей, создав новогоднее настроение, - поясняет и.о. руководителя управления архитектуры Юлия Соловарова.

Рекомендации уже направлены в администрации районов.

Вот, например, только одна из них. При оформлении витрины, допускается ее оклеивание декоративной пленкой с нанесенным рисунком. Но частичное – не больше, чем на 30%. Причем гамма должна быть спокойной, яркие контрастные цвета исключены. «Чем лаконичнее цветовая гамма оформления, тем более стильно выглядит витрина», - заключают в управлении.

КОНКРЕТНО

Работа над документом продолжается. Задать вопросы можно по телефону 229-68-78. Предложения направляем по адресу archi@admkrsk.ru с пометкой «Праздничное оформление».