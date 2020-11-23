Житель Хакасии забил лопатой знакомого за оскорбление в адрес сестры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бейском районе Хакасии завели уголовное дело по факту насильственной смерти 65-летнего мужчины. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома, тело погибшего обнаружили в одном из частных домов села Бея.

Предварительная информация такова: 19 ноября мужчина пришел в дом к своему 34-летнему знакомому. Выпивали, разговаривали. В какой-то момент гость нелицеприятно высказался в адрес сестры своего товарища. Тот решил его проучить. Сначала несколько раз ударил его кулаком в лицо. Потом схватил лопату и несколько раз прошелся по телу. И под конец совсем потерял над собой контроль – наступил упавшему мужчине ногой на шею.

- Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате закрытой тупой травмы шеи. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в следкоме.