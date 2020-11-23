Красноярский музыкальный театр подарит зрителям семьи историй о любви. Афиша Музыкального театра

Красноярский музыкальный театр решил подарить своим зрителям семь историй о любви. Это будет формат откровенного разговора, где публика не только поближе познакомится с артистами, но и узнает рецепт личного счастья театральных пар.

На встрече литературно-музыкального клуба «СТИХиЯ» самыми теплыми чувствами и эмоциями, историями и размышлениями поделятся: заслуженная артистка России Валентина Литвина и Александр Литвин, заслуженный артист России Александр Александров и Галина Тарасова, Александр и Александра Каминские, Рустам и Софья Исановы, Леонид и Ольга Забоевы, Лива и Павел Редозубовы, Максим и София Лисовины.

Они расскажут о трудностях и минутах счастья семейной жизни, вспомнят смешные случаи и раскроют свои тайны – как можно много лет жить вместе и не уставать, когда видишь свою вторую половинку практически круглосуточно. Гостей ждет уютный душевный вечер, где обязательно найдется место музыке.

КОНКРЕТНО:

Время и место: 8 декабря на сцене Музыкального театра

Начало: в 19 часов

Возрастная категория: 12+

Билеты можно приобрести на сайте театра.