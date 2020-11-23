Житель Красноярска привел своих грабителей в банк, чтобы сдать их полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска привел своих грабителей в банк и сдал их полиции. Не стал вдаваться в панику, просто включил здравый смысл и придумал, как обезопасить себя и избавиться от проблемы. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Началось все с того, что 29-летняя жительница Назаровского района познакомилась с 42-летним красноярцем и по каким-то своим соображениям подумала, что он – человек состоятельный и у него есть крупная сумма денег. Так это или нет (или мужчина решил пустить своей даме пыль в глаза, чтобы произвести впечатление), но ранее судимая гражданка захотела этими деньгами завладеть.

Подговорила трех своих знакомых. Те утром рано пришли в квартиру мужчины и потребовали у него деньги. Он ответил, что наличности у него нет, все находится на счету в банке. Когда пришли, мужчина в окошко шепнул кассиру, что его пытаются ограбить. А работница банка позвонила в полицию. Подозреваемых задержали. Кстати, на счету у красноярца находилось всего 2400 тысячи рублей. А грабителям-неудачникам грозит до 7 лет лишения свободы.