Украденную технику нашли в заброшенном здании. Фото: пресс-служба полиции

На севере Красноярского края у 75-летнего пенсионера украли очень дорогой снегоход. Произошло это в начале ноября в Туруханске. Цена чудо-техники марки SkiDooTundra – 430 тысяч рублей. Снегоход стоял в гараже, но преступника это не сдержало – вскрыл двери гаража и увел его с собой. Владелец вызвал полицию сразу же, как только обнаружил следы взлома.

Кроме того, пострадал еще один житель Туруханска, и снова пенсионер. У него также побывал вор в гараже – увел нарты и две канистры бензина, общая стоимость ущерба составила 9 тысяч рублей.

Когда начали разбираться в этом деле, полицейские довольно скоро установили и подозреваемого – им оказался 56-летний местный житель. В настоящее время он задержан. Во всем признался, рассказал, что все похищенное спрятал в заброшенном здании. Сейчас имущество уже вернулось к своим владельцам, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде на весь период следствия.