На правобережье Красноярска появится еще один жилой район

Дома будут от 7 до 9 этажей и выше Фото: Мария ЛЕНЦ

Промышленная зона в микрорайоне «Пашенный», площадь которой составляет около 200 квадратных метров, отошла компании «Арбан».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, около 170 тысяч «квадратов» находится в собственности ООО «Флагман» (принадлежит главе строительной компании «Арбан») и еще порядка 30 тысяч квадратных метров компания взяла у города в аренду до 2066 года.

Сейчас эта земля относится к категории промышленных. Но собственник, согласно действующему законодательству, может заявить о публичных слушаньях для изменения назначения земель.

Как сообщают наши коллеги с телеканала «Енисей», существует концепция, по которой, судя по описанию, и будет развиваться эта территория. Жилой район раскинется на территории 20 гектаров с общей площадью жилых и нежилых помещений 290 тысяч квадратных метров.

Именно здесь планируется возвести башню «Енисейская Сибирь» (61 этаж), в которой, помимо апартаментов, также будет музей, библиотека, кинотеатр, игровая арена, торговый центр, аквапарк, фитнес-центр, медицинский центр, отель, технопарк и деловой центр. Запланирована и постройка школы и парковки. Набережную Енисея облагородят. Также здесь появится мост-ресторан, часовня на воде, смотровая площадка.