Объявлены поиски пропавшей в Красноярске 15 летней девушки. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Объявлены поиски пропавшей в Красноярске 15-летней девушки-подростка. Информация о ней появилась в социальных сетях организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Девушку зовут Халинская Карина, выглядит она на свой возраст. Есть информация, что ранее она уже уходила. Что стало причиной ее исчезновения на этот раз, станет понятно, как только она будет найдена.

Известно, что Карина вышла из дома рано утром 17 ноября, живет она на Железнодорожников, 9. Но куда направилась, не знают ни ее родные, ни друзья. С собой у нее был серый рюкзак с розовыми вставками, одета в темные джинсы, зимнюю спортивную куртку с полосками и рисунком на спине, спортивную шапку. На ногах – кроссовки. Что касается внешности девочки – ее рост 165 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза.

Волонтеры составили ориентировку и разместили в соцсетях в надежде, что кто-то увидит и узнает девушку. Либо ориентировку можно скачать, распечатать и расклеить в людных местах – очень часто такое помогает. Всем, кому что-то известно о местонахождении Карины, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 221-44-55 – дежурная часть отдела полиции № 7

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).