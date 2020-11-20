В Красноярском крае годовалый мальчик побежал навстречу маме, споткнулся и умер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балахтинском районе произошла трагедия, в которой сейчас разбирается полиция. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, погиб ребенок, мальчик в возрасте одного года. Вот что предварительно известно на этот час.

Все случилось две недели назад, в начале ноября, в одной из небольших деревень Балахтинского района. Мальчик находился во дворе своего дома, играл, ждал маму. Уже вечерело. Мама работает в местной амбулатории, как раз возвращалась после работы домой. Малыш увидел ее и торопливо побежал ей навстречу. Но споткнулся о бетонную плиту и упал на нее. Ударился головой.

Сначала ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой привезли в районную больницу Балахты, затем на вертолете – в Красноярск, в 20-ю больницу. Здесь ему сделали операцию. Но, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, через 5 дней ребенок скончался. Идет проверка обстоятельств случившегося.