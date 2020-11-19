В Красноярске в дорожном конфликте водитель-мужчина брызнул газовым баллончиком в лицо беременной женщине

Интенсивное движение провоцирует на конфликты. Но решать их с помощью газового баллончика запрещено. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорожный конфликт между двумя водителями, мужчиной и женщиной, произошел еще в феврале, но только сейчас он завершился решением суда.

ДТП не было, но во время движения. Как это нередко бывает, кому-то что-то не понравилось. На улице Свердловской в районе остановки «Студенческая» обе машины остановились, водители вышли и начали ругаться. Спор закончился тем, что мужчина брызнул женщине в лицо газовым баллончиком и скрылся. Женщина получила химический ожог глаза. Но самое главное, она была беременна, что не остановило вторую сторону конфликта.

По номеру машины участковыми уполномоченными ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» был установлен участник конфликта. Им оказался 30-летний житель краевого центра. Он пояснил, что виновата во всем сама женщина, а ее беременности он не заметил.

По результатам проверки мужчина был привлечен к административной ответственности по статье «Побои».

Мировой суд Свердловского района Красноярска признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.