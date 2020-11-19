«Сахара вам в бензобаки»: в Ачинске неизвестные вывели из строя целый автобусный автопарк

В Ачинске неизвестных вывели из строя целый автобусный автопарк. Фото: пресс-служба администрации Ачинска

Минувшей ночью неизвестные вывели из строя целый автобусный парк в Ачинске. Горожане, которые с утра ожидали на остановках автобусы 2-го маршрута, либо выбрали другой способ уехать, либо отправились на работу пешком.

- У перевозчика на маршруте № 2 в Ачинске возникли проблемы с выполнением своих обязательств. По его пояснениям, из-за умышленной порчи автобусов, работающих на этой линии, сегодня не смог выйти в город ни один транспорт фирмы. Перевозчик ИП Фадеев экстренно предпринимает все меры для разрешения форс-мажорных обстоятельств и обещает вывести другие транспортные средства. Администрация Ачинска уведомлена о ситуации и держит решение данного вопроса на оперативном контроле, - сообщает городской телеканал ОСА.

Вот что о случившемся рассказал представитель перевозчика: ранним утром персонал пришел в гараж и увидел, что у автобусов открыты капоты, а возле бензобаков рассыпан сахар. Когда один из автобусов стали заводить, двигатель вышел из строя. Из чего сделали вывод, что неизвестные насыпали сахар в бензобаки. Но это пока – предварительная версия. Что произошло на самом деле, была ли там диверсия, выясняет полиция. А горожане меж тем говорят о войне местных перевозчиков.