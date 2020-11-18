Очевидцы скрутили извращенца: в Красноярском крае незнакомец набросился на второклассницу в подъезде

Девочка очень сильно напугалась Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кежемском районе 36-летний мужчина напал на 8-летнюю школьницу. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник.

Это произошло еще 5 октября. Второклассница возвращалась домой, уже поднялась на свой 6 этаж, когда путь ей преградил незнакомец. На часах было 18.40. Он набросился на девочку и попробовал закрыть ей рот, когда она попыталась позвать на помощь. Соседи услышали сдавленные крики, выскочили на площадку и все вместе скрутили извращенца. Когда 35-летняя мама рассказывала о случившемся дежурному полиции, было 19.07.

Во время проверки выяснилось, что «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка» 36-летний местный житель. Он нигде не работает, были ли у него ранее проблемы с законом, сейчас выясняется.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 (Насильственные действия сексуального характера). Расследование проводит следственный отдел по Кежемскому району ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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