В Ленинском районе Красноярска проверили, как в торговых центрах соблюдают противовирусные меры

Не все предприниматели соблюдают необходимые меры Фото: администрация города

В Ленинском районе Красноярска проверили, как предприниматели работают в период распространения коронавирусной инфекции. В ходе рейда сотрудники районной администрации посетили торговые центры «Восток», «Черемушки» и «Агромаг».

Несмотря на то, что подобные мероприятия проводятся постоянно. Но многие предприниматели игнорируют требования Роспотребнадзора. Вновь нарушения масочного режима, отсутствуют журналы термометрии и разметки социальной дистанции. Инспекторы в очередной раз рассказали о необходимости установки защитных экранов на прилавках: эта мера призвана увеличить дистанцию между покупателем и кассиром и снизить риск заражения.

- Надеемся, что предприниматели ответственно отнесутся к рекомендациям специалистов и будут соблюдать требования Роспотребнадзора, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев. - Учитывая, что число заболевших растет, сейчас кажд ому необходимо проявить сознательность. Сегодня проведение мероприятий по профилактике коронавируса является одним из главных направлений нашей работы, поэтому сотрудники администрации будут продолжать рейдовые мероприятия вплоть до снятия всех ограничений.

Напоминаем, что в крае продолжает действовать масочный режим, его необходимо соблюдать и сотрудникам, и посетителям магазинов. Также необходимо обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, держать дистанцию в 1,5 метра.