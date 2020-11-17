Неотложную стоматологию для больных коронавирусом открыли в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь больные коронавирусом в Красноярске смогут получить неотложную помощь стоматолога. Об этом сообщили в оперативном штабе. Ковидная бригада начала работать в городской стоматологической поликлинике № 1.

Кто может обратиться за помощью?

Жители Красноярска, которые лечатся дома и имеют подтвержденный ковид, а также контактные лица. Это могут быть и взрослые, и дети (0-17 лет).

Как все организовано?

Бригада будет забирать пациента в отделение поликлиники – по заявке.

Как получить помощь?

Имея на руках соответствующее постановление Роспотребнадзора, надо позвонить на горячую линию лечебного учреждения, в стоматологию по месту жительства или напрямую в стоматологическую поликлинику № 1 (номер 8 991 374 03 11). Передаем свои данные, говорим о подтвержденном коронавирусе (или контакте с зараженным).

КОНКРЕТНО

Неотложную помощь будут оказывать с 8 утра до 8 вечера (по будням) или до 6 вечера (по выходным).