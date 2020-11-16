Следователи объявили в розыск 48-летнюю Елену Горохову из Ачинска

Елена Горохова пропала еще в сентябре Фото: ГСУ СК по краю и РХ

Следователи объявили в розыск Елену Валерьевну Горохову 1972 года рождения. По факту ее безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного расследования было установлено, что 8 сентября 2020 года Елена Горохова вышла из дома (г. Ачинск, улица Партизанская, д. 8) и пропала. С собой у нее не было ни документов, ни денег. Она ни с кем не пыталась связаться, никто из знакомых и родственников ничего не знает о ее судьбе.

- Всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в следственный отдел, - обратились к жителям края в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ.

Звонить можно по номеру телефона следственного отдела Ачинска: 8-902-943-68-20, а также дежурному ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия: 8 (391) 227-06-45 или 02.