Житель Красноярского края рублем наказал обманувшую его компанию Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель города Заозерного рублем наказал компанию, которая обманула его. Высудил неустойку, штраф, компенсацию морального вреда. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, специалисты этого ведомства помогали гражданину отстаивать его потребительские права.

В августе 2019 года мужчина заказал тротуарную плитку у некой местной компании. Подписали договор, согласно которому заказчик заплатил авансом 28 тысяч рублей. Еще 25 тысяч он должен был внести, когда товар будет полностью готов и отгружен ему. В договоре стояла дата – 30 апреля 2020 года. Однако время подошло, а плитка не появилась.

Мужчина позвонил в компанию, напомнил о себе и договоре. Потребовал вернуть аванс. Его проигнорировали. Тогда он обратился в Роспотребнадзор, а там ему помогли составить исковое заявление в суд. В результате потребитель приобрел (а компания потеряла) 62 110 тысяч рублей. В эту сумму входят:

- сумма, уплаченная по договору – 28 000 рублей

- неустойка за просрочку удовлетворения требования потребителя – 12 740 рублей

- компенсация морального вреда – 1 000 рублей

- штраф за нарушение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя – 20 370 рублей.