В Красноярском крае резко подорожала гречка и термометры. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае отмечается существенное подорожание ряда товаров и услуг, причем больше всего набрала в цене гречневая крупа и термометры (что в условиях пандемии неудивительно). Об этом сообщили специалисты Красноярскстата.

Итак, в октябре - по сравнению с предыдущим месяцем – цены выросли на 0,4%. С начала 2020 года – на 2,7%. За год - к октябрю 2019 года – на 3,6%.

Самое значительное увеличение цен наблюдалось по тринадцати позициям. На первом месте, повторимся, гречка. Она подорожала сразу на 65,3%. Все мы помним, как в первую волну коронавируса люди буквально сметали ее с прилавков, чтобы сделать запасы.

На втором – медицинские ртутные термометры (на 62,6%), тоже объяснимо. На третьем – вот это интересно – золотые обручальные кольца (на 38,7%).

Дальше – медпрепарат «Линекс» (его обычно пьют с антибиотиками), 32,2%. Затем сахар-песок - 31,9%, овсяные хлопья - 29,3%, «Аллохол» - 24,1%, электронный термометр - 23,8%, морковь 23,5%, картофель 20,8%, «Валидол» – на 20,5%, «Сульфацетамид» – на 20,5%, йод – на 20,2%.

Впрочем, на 74 наименования товаров и услуг цены снизились. А вот на какие и на сколько, статистики не указывают.