На выходных в Красноярск придут первые морозцы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые морозцы придут в Красноярск на выходных. Об этом сообщили специалисты гидрометцентра края.

Сегодня, в пятницу, 13 ноября, в городе будет относительно тепло. Температура - плюс два градуса, возможен снег с дождем, ветер до пяти метров в секунду.

А вот ближе к выходным в городе похолодает, установятся легкие морозы. Уже в субботу, 14 ноября, обещают минус два градуса. Будет облачно, зато прекратится ветер и осадки.

В воскресенье, 15 ноября, на улице до минус трех. Слабый ветер, без осадков. К тому же из-за туч будет проглядывать солнце.

Следующая неделя также ожидается прохладной. В понедельник специалисты прогнозируют до минус четырех, во вторник минус пять, в среду минус семь.

А самым холодным днем недели, скорее всего, выдастся четверг: будет до минус восьми градусов, но без осадков.