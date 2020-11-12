Жестокое убийство 21-летней давности раскрыли в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жестокое убийство 21-летней давности было раскрыто в Красноярске. Все случилось еще в конце января 1999 года в одном из домов на Красрабе, сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Неизвестные зверски расправились с 84-летней старушкой. Оказать сопротивление нападавшим беспомощная пожилая женщина не смогла – не было сил. Причина, по которой ее убили, уточняется.

И вот спустя 21 год в деле будет поставлена точка. Оперативники уголовного розыска задержали 66-летнего мужчину, у него богатое криминальное прошлое – несколько судимостей, в том числе и за убийство. Следователям удалось разговорить его, и на допросе подозреваемый признался – в расправе над пожилой женщиной виноват именно он.

Сейчас мужчина в колонии - за другое преступление. «Комсомольская правда – Красноярск» будет следить за развитием ситуации.