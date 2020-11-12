С перевозчиком 88 маршрута расторгли контракт после жалоб красноярцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска после жалоб горожан разорвала контракт с перевозчиком 88-го маршрута. Об этом сообщили представители департамента транспорта.

Отметим: контракт с ООО «Автоколонна 1960» был расторгнут в одностороннем порядке. Причина, повторимся, в постоянных претензиях пассажиров. Люди были недовольны, что в салонах грязно, сиденья зачастую бывают неисправными, кондукторы не всегда следят, чтобы все были в защитных масках. Кроме того, перерывы между автобусами были заметно больше, чем на других маршрутах. На линии порой не хватало техники.

Поэтому было принято решение о смене перевозчика. Новый выйдет на линию уже со следующей недели. Причем он планирует выпустить не только автобусы среднего класса, как прежде, но и более вместительные. Особенно в часы пик.

Напомним, с 17 ноября 88-й будет ездить по другому маршруту. Вот новая схема: Краснодарская - проспект Комсомольский - Мате Залки – Шумяцкого - 9 Мая. Это сделано, чтобы заменить 91-й маршрут, который недавно убрали.