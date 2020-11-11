В Красноярском крае семейная пара спасла на дороге замерзающего цапленка. Фото: ИА "Запад24"

- Он сидел в снегу, маленький совсем. Лапки поджал. Мы сначала думали, что это утка, а потом посмотрели, нет, это цапля. У меня муж охотник, глаз зоркий. Столько машин мимо проехало, а вот муж его сразу увидел и остановился. Такое чувство было, что птенец даже через бровку не мог перебраться. Съежился бедолага, замерзал, - рассказала свою историю ИА «Запад24» жительница Мотыгинского района по имени Наталья.

Несколько дней назад она вместе с мужем на машине возвращалась из Раздолинска домой. И на обочине дороги заметили птенца цапли. Как он оказался на обочине, почему не улетел вместе со всеми птицами, где его мать – вопросы без ответа. Наверняка его судьба была бы печальной, если бы его не заметила семейная пара.

Птенца забрали домой. Это как раз тот случай, когда нельзя проехать мимо – он наверняка замерз бы при низкой температуре. Найденыш клюется, щипается – оно и понятно, инстинктивно пытается защитить себя. А супруги позвонили специалистам красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» и попросили совета, что с ним делать. Теперь цапленка кормят минтаем. А по весне Наталья с мужем собираются вернуть его в среду обитания, в природу.