В Красноярске женщина-водитель на переходе сбила девушку. Стоп-кадр видео

В Красноярске новое ДТП с участием пешехода. Произошло оно сегодня утром, 11 ноября, на перекрестке улиц 9 мая и Урванцева. Есть видео с камеры уличного видеонаблюдения, на котором зафиксировано все случившееся.

Автомобиль «Деу Матиз», за рулем которого находилась 52-летняя жительница краевого центра, поворачивает с Урванцева налево. Для нее горел зеленый свет. В этот момент по зебре шла 27-летняя женщина-пешеход. Для нее тоже горел зеленый. Пешеход заметила автомобиль буквально в паре метров от себя, в растерянности ускорилась. Но была сбита, упала на дорогу. Иномарка остановилась в тот момент, когда пешеход была под капотом, еще чуть-чуть – и ее переехало бы колесами. К счастью, этого не случилось.

Пострадавшую увезли на «скорой», предварительно она получила ушибы, хотя смогла встать на ноги самостоятельно. На вопрос, кто прав в этой ситуации, когда и для водителя, и для пешехода горит зеленый свет, дают ответ ПДД: та, что за рулем, должна была пропустить.