В Канск отправили передвижную КТ-установку взамен сломанного аппарата в больнице

Фото: минздрав Красноярского края.

С сегодняшнего дня в Канске начал работу передвижной центр амбулаторной КТ-диагностики, об этом сообщает минздрав Красноярского края. Такое решение принято в связи с поломкой стационарного КТ-аппарата в больнице – пациенты ковидного госпиталя остались без диагностики состояния легких.

Передвижная установка отправилась в Канск вместе с сотрудниками, у которых уже есть опыт и навыки работы в том числе и с пациентами с COVID-19. Для пациентов, у которых есть показания и по направлению от лечащего врача диагностика проводится бесплатно.

Мощность установки – до 80 исследований в день.

Напомним, на базе Канской межрайонной больницы с марта 2020 работает инфекционный госпиталь для восточной группы районов края. На сегодняшний день там проходят лечение 278 пациентов.

Сегодня «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о смерти пациента в этой больнице, по факту которой назначена служебная проверка. Подробности здесь.