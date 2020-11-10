В Красноярске отменили фестиваль «Волшебный лед Сибири»

В этом году ледовые скульптуры будут только от красноярских мастеров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Международный конкурс ледовых и снежных фигур "Волшебный лёд Сибири" отменили из-за коронавируса: участники из других городов и, тем более, стран не смогут приехать. А представлять работы только красноярских мастеров посчитали нецелесообразным, тем более, что они смогут проявить себя на других площадках города, где будут установлены елки. А в Татышев-парке планируется выставка мини-копий главных достопримечательностей изо льда.

Однако, не исключено, что фестиваль отменили из-за недостатка средств в городском бюджете, что, впрочем, тоже связано с коронавирусом: доходы снижаются, расходы растут не только в семьях красноярцев, но и в бюджете города. Хотя большую часть расходов на этот фестиваль берут на себя спонсоры.

Напомним, в этом году он должен был пройти в девятый раз, за эти годы успел стать традицией, в каждой семье города есть фотографии снежных и ледовых чудес от лучших мастеров России, США, Китая, Латвии, Японии, а также из российских городов.