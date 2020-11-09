Композиция из 60 птиц появилась в центре Красноярска. Фото: ИСКРА.

Новая композиция из 60 птиц появилась в сквере Юдина – на берегу Качи в центре Красноярска. Об этом сообщили в паблике «ИСКРА – конкурс молодежных проектов».

Птицы деревянные, они подвешены с помощью тросов и стяжек. При этом ни одно дерево не пострадало, рассказывает автор проекта Семен Ключанцев. А эффект интересный: кажется, что птиц парят у тебя над головой.

Мастера монтируют скамью "Бесконечность". Фото: ИСКРА.

Отметим, что это не первый арт-объект в сквере Юдина. На прошлой неделе здесь смонтировали скамью «Бесконечность» (автор Игорь Белоус). Она выполнены в форме восьмерки, огибающей две лиственницы. И, если посмотреть сверху, действительно, напоминает знак бесконечность.

По словам автора, арт-объект символизирует цикличность человеческой жизни. Его строили три месяца, из 300 деталей собрали шесть модулей, которые соединены на террасе.