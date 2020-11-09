С летного поля аэропорта Красноярска угнали... экскаватор

Экскаватор за 11 миллионов угнали из аэропорта Красноярска ради запчастей. Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Из аэропорта Красноярска угнали экскаватор за 11 миллионов рублей, чтобы продать за запчасти. Укатили прямо с летного поля, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Вскоре полицейские выяснили: к похищению может быть причастен экскаваторщик одной из коммерческих организаций. 28-летний житель Красноярска заметил на месте строительства рулежной дорожки тяжелую машину, которую не использовали из-за неисправного ковша. Тогда и решил – надо разобрать ее на запчасти, а после сбыть.

В аэропорту Красноярска идет строительство рулежной дорожки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Предлог нашелся сам собой: подозреваемый рассказал, что отправляет экскаватор на ремонт, выехал на нем с территории аэропорта. Погрузил в трал, который арендовал заранее, и увез в закрытый ангар в промзоне правобережья.

- Ущерб составил почти 11 миллионов рублей, - пояснили полицейские. – Оперативники нашли и изъяли технику. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», Максимальное наказание за это – 10 лет лишения свободы.