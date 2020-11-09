Для елки уже установлен фундамент для основания конструкции с 20-метровым диаметром. Фото: администрация Красноярска.

В Красноярске новогодняя елка с Театральной площади переезжает в Советский район. Сейчас завершается первый этап подготовительных работ – установлен фундамент для основания конструкции с 20-метровым диаметром. 80 винтовых свай останутся здесь навсегда, а после праздничных гуляний будут ждать очередного Нового года под покрытием из брусчатки.

Напомним, сквер Космонавтов украшали 5 елок посреди ледового городка, в этом году им на смену придет одна из самых высоких елей краевого центра – вторая по высоте после главной городской елки на острове Татышев. Организаторы обещают, что ледовый городок будет ничем не хуже прежних, а 5 елок украсят площадки по всему городу, например, в парке им. 400-летия Красноярска и в новом парке мкр. Солнечный.

- В городке установят горки и лабиринт, чтобы жители могли активно отдыхать и весело проводить время со своими семьями, - отметил руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. – Площадь будет максимально функциональной для красноярцев всех возрастов, впервые сделаем две большие двускатные горки, чтобы не создавать очередей.

Тема ледового городка в сквере Космонавтов – «Сказ о Сибири». Фото: администрация Красноярска.

Тема ледового городка в сквере Космонавтов – «Сказ о Сибири». Ключевыми мотивами ледовой скульптуры станут бескрайние просторы, сибирские традиции и, конечно же, люди. Самой масштабной ледовой композицией будет лабиринт «Танцы Сибири», отдельные сюжеты которого соответствуют постановкам ансамбля Михаила Годенко. Одна из самых больших горок будет сделана в виде глухаря, который расправил крылья над могучими соснами и елями. А малышей порадуют горки с таежными зверями. Ледовые скульптуры будут подсвечены изнутри и снаружи.

В период пандемии все мероприятия на елках будут проводиться с учетом рекомендаций краевого управления Роспотребнадзора, а также в соответствии с актуальными на момент новогодних праздников нормативными документами правительства Красноярского края.