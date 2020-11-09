В Красноярском крае упростили выдачу больничных. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае упростили выдачу больничных листов. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Теперь пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, больничный выдают сразу на две недели. Но в определенных случаях:

- если был контакт с пациентом, у которого подтвердили ковид (при отсутствии симптомов на основании постановления Роспотребнадзора или предписания об изоляции);

- карантин в детском саду - по уходу за ребенком до 7 лет;

- есть признаки ОРВИ, но тест на коронавирус отрицательный;

Напомним, по данным на 9 ноября, в Красноярске и крае коронавирусом заразились больше 29 тысяч человек. Сегодня поставлен антирекорд с мая - 329 заболевших в сутки.

КОНКРЕТНО

Поликлиникам рекомендуют оформлять больничные дистанционно. Листок формирует врач-инфекционист. А, если его нет, лечащий врач/фельдшер – на все время изоляции больного Пациентам с подтвержденным ковидом, находящимся на амбулаторном лечении, больничный открывают на весь период болезни, закрывают после выздоровления и наличия двух отрицательных тестов на коронавирус.