Житель Красноярска продал машину, которую взял у друга на три дня

Задержанному грозит до 6 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярка обманул трех своих друзей на крупные суммы денег.

В дежурную часть обратился 36-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Хороший знакомый попросил его одолжить на 3 дня свой автомобиль «Mazda» стоимостью более 400 тысяч рублей. Он согласился и отдал ключи от машины. Но в назначенный срок тот машину не вернул и перестал отвечать на звонки.

Полицейские быстро нашли 38-летнего подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим, иномарку он возвращать не собирался, да и вообще к этому времени успел продать. Выяснилось, что он причастен еще к двум имущественным преступлениям.

- Он оформил договор займа денежных средств с одним своим знакомым на общую сумму 440 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - А с другим договор аренды автомобиля с последующим выкупом на 200 тысяч рублей. Но обязательства свои не выполнил, а деньги растратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса: 159 (мошенничество) и 160 (присвоение). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.