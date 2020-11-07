В Красноярском крае и Хакасии на этой неделе из-за снегопада попали под поезд двое мужчин

Фото:пресс-служба УТ МВД России по СФО

Смертельные травмы на железной дороге происходят из-за нарушения правил безопасности. Однако на этой неделе к ним добавился снег, ставший еще одной причиной гибели людей.

Вечером 5 ноября в Красноярском крае на остановочном пункте Лесная 73-летний мужчина переходил пути перед близко идущим поездом, поскользнулся и упал. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но пешеход не успел встать, и предотвратить наезд на человека не удалось. Двумя сутками ранее в Республике Хакасия на перегоне станций Бискамжа – Балыксу попал под грузовой поезд 530летний мужчина, житель населенного пункта Казынет. Вместо занесенной снегом тропы мужчина шел домой внутри расчищенной железнодорожной колеи. Машинист применил экстренное торможение, но тормозной путь состава около километра, этого не хватило, чтобы избежать столкновения с человеком. А сам он почему-то не услышал и не увидел приближающийся поезд.

Вчера поздно вечером под поезд попал 19-летний житель Красноярска, он погиб.

Напомним, на железной дороге запрещено:

- ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

- переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

- переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;

- подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;

- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;

- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда.