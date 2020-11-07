В Туве сверток с телефонами перебросили в колонию с помощью самодельной пушки

Фото:Пресс-служба УФСИН России по Республике Тыва.

2 ноября в 22 часа 35 минут к лечебно-исправительному учреждению №2 города Кызыла подъехала машина, из которой выстрелила самодельная пневматическая пушка: так на территорию колонии перелетел сверток, в котором находились 12 сотовых телефонов, запрещенных в этом учреждении.

Однако выстрел оказался неудачным, сверток сразу же попал в руки охраны.

По факту попытки доставки запрещенных предметов проводится служебная проверка, также проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, допустивших правонарушение.

Кстати, это далеко не первая попытка передачи осужденным сотовых телефонов. В этом году их изъято 287.

За попытку доставки в учреждения запрещенных веществ и предметов задержано 38 человек, они привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности. Уголовные дела возбуждены за попытку передачи наркотических средств, только в этом году удалось предотвратить передачу почти пяти килограммов.