В Красноярске вдоль набережной появится единый световой ансамбль

Особенно грандиозно подсветили Коммунальный мост! Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как к Универсиале-2019 в Красноярске впервые подсветили самые значимые здания и сооружения, стало понятно, что эту работу надо продолжать, поскольку у нас почти весь год темно по утрам и вечерам.

В этом году появится подсветка на восьми зданиях по улице Дубровинского и, таким образом, они соединят Коммунальный мост и Стрелку в единый световой ансамбль. Планируется, что подсветка на зданиях будет готова уже к новогодним праздникам, - работы уже начались. Увидеть светящиеся здания можно будет, как с правого, так и с левого берега.

Об этом у себя в Инстаграм рассказал глава Красноярска Сергей Ерёмин: «Красноярская вечерняя подсветка известна даже за пределами страны. Прежде всего, благодаря световым огням наших мостов. Мы решили не останавливаться на достигнутом».

Торги на эту работу были объявлены в августе, цена контракта для подсветки 8 домов – 27,5 млн рублей. Кстати, многие объекты в Красноярске к Универсиаде подсветили спонсоры.