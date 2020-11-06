В Красноярском крае бесправник на тракторе задавил мужчину и получил только полтора года

В Красноярском крае бесправник на тракторе задавил мужчину и получил полтора года. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

В Красноярском крае под суд пошел 41-летний мужчина, который на тракторе задавил человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все случилось в Козульском районе 3 июля 2020 года - на лесосеке. Здесь готовили площадку для валки леса. Один из работников сел за руль трактора ТТ-4 и начал расчищать траву. В какой-то момент он сдал назад и наехал на знакомого.

Раны оказались несовместимыми с жизнью, тот умер на месте. Причина гибели – тупая сочетанная травма тела. Позже выяснилось: у подозреваемого не было прав управления трактором. К тому же он нарушил технику безопасности, запрещающую расчищать неподготовленные участки тяжелой машиной.

В конце концов, суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности. И назначил наказание. Правда, довольно мягкое – подсудимый получил полтора года исправительных работ. Приговор уже вступил в законную силу.