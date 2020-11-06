«Отец вез дочку в школу – машину занесло»: появилось видео аварии под Красноярском, где погибла 7-летняя девочка

Появилось видео аварии под Красноярском, где погибла 7-летняя девочка. Фото: стоп кадр видео ЧП - Красноярск.

Опубликовано видео смертельного ДТП под Красноярском (на въезде со стороны Элиты), где погибла 7-летняя девочка. Как уже сообщала «Комсомольская правда – Красноярск», трагедия произошла утром, 5 ноября, неподалеку от деревни Минино.

Накануне в городе испортилась погода: повалил снег, началась метель, на дорогах был гололед, плохая видимость. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Kia Spectra, выехал на полосу встречного движения, а там столкнулся с Hyundai i30.

«В Kia отец вез дочку в школу, - рассказывают знакомые с ситуацией люди. – И вот попали в такой кошмар». Судя по кадрам видео, машину занесло на скользкой дороге. Водитель не справился с управлением.

- Ужасное стечение обстоятельств, - комментируют в соцсетях. – При таких погодных условиях лучше лишний раз не рисковать и выбирать скорость соответствующую безопасному вождению.

Но все это – еще раз подчеркнем – только предварительные выводы. Причину трагедии предстоит выяснить полицейским.