Жительница Хакасии перехитрила телефонных мошенников

Женщина после разговора с мошенниками поступила по своему Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Черногорска «сломала» уже наработанную схему мошенников и оставила их ни с чем. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в республиканской полиции.

В конце октября на телефон женщины (она сейчас находится на пенсии) позвонил неизвестный. Представился сотрудником банка и сообщил о том, что деньги, которые находятся на ее счетах, в опасности: «Кто-то пытается получить к ним несанкционированный доступ». И предложил свой вариант спасения средств - перевести на «безопасный счет». Хозяйку карты эта информация насторожила. Она сняла все свои накопления и… передала близкому родственнику, а после написала заявление в полицию.

- Тем самым женщина оставила афериста без наживы, - рассказали в пресс-службе МВД Хакасии. - К сожалению, далеко не все граждане в подобных ситуациях столь благоразумны и бдительны. Изо дня в день за помощью к правоохранителям обращаются обманутые люди. Ни в коем случае не сообщайте посторонним реквизиты банковских карт и не переводите деньги в неизвестность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере) Мошенников ищут.

Еще одна жительница Черногорска доверилась аферистам, у нее под предлогом отмены сомнительных банковских операций похитили с банковской карты более 47 тысяч рублей.

Другая и вовсе пыталась продать через интернет детскую коляску. Потенциальный покупатель для осуществления безопасной сделки направил ссылку, где нужно было ввести реквизиты банковской карты. В результате лишилась более 5 тысяч рублей, находившихся на счету.