В Красноярском крае девочка похвалилась своей зарплатой и лишилась ее Фото: Мария ЛЕНЦ

Это преступление произошло в Туруханске. 17-летняя девушка помогала продавать продукты питания и получала за это оплату. Небольшую, но зато свою, честно заработанную. Деньги хранила в квартире, в которой временно проживала.

Однажды девушка в молодежной компании неосторожно проговорилась о своей заначке. Вместе с нею в компании был 20-летний местный житель. Услышал о деньгах и решил их украсть. Улучил время, взобрался на балкон, взломал двери и проник внутрь жилища. Нашел деньги – 12 тысяч рублей, забрал и потратил.

Девочка обратилась в полицию, личность подозреваемого быстро установили. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, у молодого человека неоднократно возникали проблемы с законом, он уже привлекался к уголовной ответственности. Учитывая такую негативную характеристику, подозреваемого поместили под арест, на него завели уголовное дело за кражу, совершенную с проникновением в жилище.