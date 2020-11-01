«Мамкин Вин Дизель»: в Красноярске пьяный водитель убегал от ГИБДД и врезался в дом

В Красноярске пьяный водитель убегал от ГИБДД и врезался в дом. Фото: ЧП - Красноярск.

В Красноярске пьяный водитель убегал от сотрудников ГИБДД и въехал в стену дома. Все случилось накануне вечером на улице 60 Лет Октября, 57, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

Патрулирующие район полицейские заметили автомобиля Dodge, который двигался как-то странно - будто бы неуверенно. Через громкоговоритель потребовали остановиться, но иномарка начала разворачиваться.

Маневр не удался: автомобиль врезался в стену многоэтажки. Проверка показала: 33-летний водитель был нетрезв. Причем его уже наказывали за пьяную езду. Свое поведение объяснил просто: заметил полицию – перепугался.

- Пройти сквозь стену хотел. Видимо, плохо тренировался, - комментируют в соцсетях.

- Мамкин Вин Дизель.

- День рождение второй!

- Карма настигла.

- Платформа 9 и три четверти закрыта оказалась.

- Ему врата межгалактические не открылись.

- По ходу в Хогвардс не получилось попасть…