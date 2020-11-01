«Мамкин Вин Дизель»: в Красноярске пьяный водитель убегал от ГИБДД и врезался в дом

В Красноярске пьяный водитель убегал от ГИБДД и врезался в дом. Фото: ЧП - Красноярск.
В Красноярске пьяный водитель убегал от сотрудников ГИБДД и въехал в стену дома. Все случилось накануне вечером на улице 60 Лет Октября, 57, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.
Патрулирующие район полицейские заметили автомобиля Dodge, который двигался как-то странно - будто бы неуверенно. Через громкоговоритель потребовали остановиться, но иномарка начала разворачиваться.
Маневр не удался: автомобиль врезался в стену многоэтажки. Проверка показала: 33-летний водитель был нетрезв. Причем его уже наказывали за пьяную езду. Свое поведение объяснил просто: заметил полицию – перепугался.
- Пройти сквозь стену хотел. Видимо, плохо тренировался, - комментируют в соцсетях.
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