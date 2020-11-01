В Красноярском крае больным коронавирусом с выгулом собак помогают добровольцы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае больным коронавирусом хозяевам собак с выгулом их питомцев помогают добровольцы. Об этом рассказали в паблике «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ. Зеленогорск. Помощь животным». На днях в группе появился пост с просьбой о помощи:

«Все знают о складывающейся ситуации по пандемии коронавируса в мире, в нашей стране и в нашем городе. Заболевшие в легкой форме горожане находятся дома. Выходить на улицу они не имеют права. И, конечно, близкий круг общения (семья, родственники, друзья) теперь так же на самоизоляции.

А в семьях есть любимые собаки, которые нуждаются в выгуле дважды в день. Люди и их питомцы оказались в сложной безвыходной ситуации. К нам в группу «Доброе сердце» обратились с такой просьбой. Наши волонтеры просто физически не смогут помочь в этом вопросе. Обращаемся к неравнодушным, отзывчивым людям за поддержкой. Нужны добровольцы, готовые помочь с выгулом домашних питомцев. Напомним, что сами животные НЕ являются переносчиками вируса!

Контакт с болеющими людьми будет исключен. Маски и перчатки будут предоставляться. Собачку будут выпускать в подъезд с поводком, после прогулки нужно будет завести обратно в подъезд, хозяева сами позовут питомца. Много времени это не займет. ОЧЕНЬ ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!».

КОНКРЕТНО

Судя по комментариям, люди не испугались – желающие нашлись. Впрочем, помощь будет нужна еще долго. Поэтому если хотите оказать содействие – обращайтесь. Телефон для связи 8-913-592-73-25.