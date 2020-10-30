В Красноярском крае столкнулись 4 машины, погибли 2 человека. Фото: ГИБДД

Страшная авария произошла накануне, 29 октября, в Красноярском крае на 983 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Территориально это в Рыбинском районе. По предварительной информации, которую сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ГИБДД, около 22 часов 57-летний водитель «Тойоты Калдины» по неустановленным пока причинам врезался в грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом.

Грузовик сломался, стоял на обочине, его водитель предусмотрительно выставил предупреждающие аварийные знаки. Почему водитель «Тойоты Калдины» его не увидел, непонятно. После столкновения легковушка отлетела и столкнулась со встречным «Мерседесом», а «Мерседес» - со встречной «Тойотой Рав4». В результате погибли водитель «Калдины» и его 57-летняя спутница. Больше никто не пострадал.

- По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» - прокомментировали в пресс-службе полиции.