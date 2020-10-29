В Красноярске отключат горячую воду: рассказываем, где и на сколько

В Красноярске отключат горячую воду Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на один день, 30 октября, отключат горячую воду в Октябрьском районе. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания. Она завершает переоборудование теплового пункта на улице Спартаковцев. Для врезки новой трубы в городскую теплосеть придется отключить от тепла и горячего водоснабжения 26 домов. Работы продлятся с 9:00 до 21:00 часов.

Отключение коснется жителей домов по адресам:

- Ладо Кецховели, 75, 75а, 77, 89;

- Новая Заря, 2, 2/1, 2и ст1, 2н;

- Новосибирская, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

- Спартаковцев, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 77а, 79;

- Толстого, 65, 67, 67а.

Обновленный тепловой пункт позволит переключить указанные дома на теплоснабжение от Красноярской ТЭЦ-2. И тогда можно будет закрыть старые котельные, от которых они зависят сейчас.

В компании добавили, что работы с ограничением теплоснабжения пройдут в Октябрьском районе и 31 октября, но список домов пока уточняется. Информация будет передана управляющим компаниям.