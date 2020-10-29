Красноярска устроила переполох, потеряв под матрасом 220 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярка устроила настоящий переполох, потеряв свою заначку – 220 тысяч рублей. Кому-то такая сумма денег покажется незначительной. Но для женщины пропажа едва не стала ударом. Вдобавок к деньгам пропали еще и личные документы. Перебрав в уме все возможные варианты исчезновения, женщина пришла в полицию и написала заявление. К ней приехала оперативники, осмотрели место происшествия, записали показания, начали проверку. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников.

Прошло несколько дней. Безутешная женщина, видимо, решила устроить уборку. Или же в очередной раз проверяла все укромные места своей квартиры. И неожиданно под матрасом нашла пропажу – деньги все, до последней купюры. И документы. Естественно, сообщила об этом в полицию, принесла извинения. Однако на этом дело не закончилось. Вот вопрос: действительно ли женщина сама положила деньги под матрас и забыла? Или все-таки их украли, а потом подкинули?