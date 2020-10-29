Жителя Хакасии накажут на любовь к школьнице Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Жителя Алтайского района Хакасии будут судить за любовь к школьнице. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 27-летний мужчина подозревается в двух эпизодах преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Известно, что в сентябре этого года между подозреваемым и его 15-летней подругой произошла интимная близость. Молодой человек знал о возрасте партнерши. Уверял, что все произошло между ними по обоюдному согласию, без применения насилия. Но вины это с него не снимает – любые действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летия, автоматически влечет за собой уголовную ответственность.

Дело передали в суд, виновному грозит до 4 лет лишения свободы.