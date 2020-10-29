В Красноярском крае произошла авария с микроавтобусом, пострадали 8 человек. Фото: пресс-служба МВД по краю

В Ермаковском районе произошла авария с микроавтобусом, в которой пострадали 8 человек. После проведенной проверки следователи полиции завели уголовное дело. Подробности аварии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло 27 октября. За рулем микроавтобуса «Тойота Хайс» находился 31 летний водитель. Автомобиль двигался со стороны Томска в сторону Кызыла. На 498 километре автодороги Р-257 «Енисей» водитель по каким-то причинам не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет, там машина опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 7 пассажиров. Шестеро с травмами различной степени тяжести были доставлены в Ермаковскую районную больницу. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». А это до двух лет лишения свободы.