Где в Советском районе Красноярска можно получить бесплатную юридическую консультацию

Открытие представительства юридической компании Фото: admkrsk.ru

Получить юридическую квалифицированную помощь совершенно бесплатно смогут жители Советского района Красноярска. Любую - от простой консультации до представительства в суде!

С 28 октября каждый нуждающийся в юридической помощи сможет обратиться в представительство одной из юридических компаний, специалисты которой и будут вести бесплатный прием (ул. Партизана Железняка, 50, помещение 171). На помощь правозащитников также смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса.

В случае необходимости специалисты представительства также помогут жителям выстроить конструктивный диалог с органами государственной власти.

- Открытие офиса компании, оказывающей бесплатную юридическую помощь жителям, имеет огромное значении для района, прежде всего для незащищенных слоев населения, нуждающихся в юридической и социальной помощи в сложных жизненных ситуациях, - сказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района. - А администрация района получила партнеров, новый инструмент помощи населению. Теперь, при приеме посетителей с такими обращениями, которые выходят за пределы нашей компетенции, мы можем направить их в этот центр для того, чтобы им помогли. Потому что у нас общая задача: сделать так, чтобы человек получил все ответы на свои вопросы.

ВАЖНО

Для получения консультации юристов компании звоните по телефону горячей линии: 222-50-10.