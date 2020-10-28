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Ушел из жизни директор красноярского хоккейного клуба «Енисей»

Юрий Елизарьев умер на 65 году жизни от коронавируса
Ольга КОСТИНА
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Юрий Елизарьев ушел из жизни на 66 году жизни Фото: Крайспорт

Юрий Елизарьев ушел из жизни на 66 году жизни Фото: Крайспорт

28 октября ушел из жизни директор АНО «Профессиональный клуб по хоккею с мячом «Енисей». Об этом сообщили в пресс-службе Крайспорта. Причина смерти не называется, но известно, что последние два месяца он тяжело болел. В ряде СМИ уже появилась информация, что Юрий Елизарьев не смог побороть коронавирус.

Юрий Елизарьев родился 21 мая 1955 года в Ташкенте (Узбекистан). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». Работал на крупнейших производственных и коммерческих предприятиях на инженерных и руководящих должностях.

В хоккейный клуб «Енисей» Юрий Елизарьев пришел в 2001 году. На протяжении шести лет (с 2001 по 2007 год) занимал должность заместителя руководителя клуба. В 2015 году стал директором учреждения.

Коллектив школы и хоккейного клуба «Енисей» глубоко скорбит по поводу ухода Юрия Елизарьева Фото: ХК "Енисей"

Коллектив школы и хоккейного клуба «Енисей» глубоко скорбит по поводу ухода Юрия Елизарьева Фото: ХК "Енисей"

Спортсмены говорят про него так: «Спокойный, и даже где-то тихий и скромный человек, Елизарьев занимался делами, не бросавшимися в глаза стороннему наблюдателю».

Это при его непосредственном участии за последние 20 лет «Енисей» добился больших успехов - становился чемпионом России и выигрывал Кубок Мира. В 2001 году Юрий Геннадьевич был в числе организаторов Кубка европейских чемпионов. Тот турнир в плане организации прошел идеально.

«Коллектив школы и хоккейного клуба «Енисей» глубоко скорбит по поводу ухода Юрия Геннадьевича Елизарьева и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного!», - написали сегодня в официальной группе ХК «Енисей».

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким Юрия Геннадьевича.

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