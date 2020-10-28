В Красноярске в 20 больнице временно отложили плановые операции для пациентов хирургии

Ограничения временные и пока продлятся до 9 ноября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. и. С Берзона временно ограничила плановый прием по профилю «взрослая хирургия». Изменения в режиме работы корпуса взрослой хирургии связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки.

По распоряжению министерства здравоохранения 20-й больнице добавили еще один день в неделю для приема хирургических неотложных пациентов. Количество таких больных увеличилось.

- Сформирован резервный коечный фонд, в целях эпидбезопасности созданы условия для изоляции пациентов с хирургической патологией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, - рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в пресс-служдбе министерства здравоохранения края. - При этом введены временные ограничения на ряд плановых направлений. Но они не распространяются на пациентов с подозрением на злокачественное новообразование или с впервые выявленным злокачественное новообразование.

До 9 ноября на плановую госпитализацию не будут принимать профильных пациентов в 1-е хирургическое и колопроктологическое отделения. Ограничен плановый прием в торакальное и отоларингологическое отделения.

ВАЖНО

Если у пациента была запись на плановую госпитализацию по профилю «взрослая хирургия» до 9 ноября, то ему следует уточнить сроки по телефонам отделений:

264-29-92 - хирургическое отделение №1,

264-34-11 - торакальное хирургическое отделение,

264-04-68 - колопроктологическое отделение,

264-36-95 - отоларингологическое отделение.