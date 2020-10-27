Красноярского биатлониста Евгения Устюгова лишили олимпийских медалей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двукратный олимпийский чемпион, красноярский биатлонист Евгений Устюгов, лишился олимпийских медалей. Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда признала его виновным в нарушении антидопинговых правил.

Результаты Устюгова с 24 января 2010 года до конца сезона 2013-2014 года были аннулированы. Речь идет о золотой медали в масс-старте и бронзе в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золоте эстафеты на Играх в Сочи.

Впрочем, как заявил адвокат биатлониста Алексей Панич, решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в течение трех недель.

«Сегодняшнее решение жестко бьет не только по Евгению Устюгову, но и по всему российскому биатлону, по всем нашим заслуженным победам с 2010 по 2014 год. Ситуация для российского биатлона крайне сложная, но еще остается надежда на апелляцию, - прокомментировал «Чемпионату» экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. - На данный момент надо выработать позицию максимальной защиты, которая еще возможна. Но CAS аннулировал победы Устюгова на двух Олимпиадах. Фантастическое решение, я просто в шоке».