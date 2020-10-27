Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

28 октября часть левобережья Красноярска останется без холодной воды

Рассказываем, кому сделать запасы
Ася ЖУКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Часть левобережья Красноярска останется без холодной воды.

Часть левобережья Красноярска останется без холодной воды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 28 октября, часть домов на левобережье Красноярска останется без холодной воды. Об этом предупредили горожан в компании КрасКом.

Отключение плановое, продлится с 9.30 до 18.30, оно необходимо для замены аварийного магистрального водопровода на улице Менжинского.

ВАЖНО

Холодной воды не будет по адресам:

- улица Менжинского, 6,8,9,9А,9Г,10,10Д,10Б, 10Ж,11А,12,12А, 12В, 12Г, 13,14,14А, 15, 16, 17,18;

- Пролетарская, 1,31,47;

- Копылова, 36;

- переулок Боготольский, 6, частные дома и водоразборные колонки.

Подвоз воды ожидается по маршрутам:

Первый:

Копылова, 36 - с 13.30-14.00

Менжинского, 6-8 - с 14.00-14.30

Менжинского, 10-10Д - с 14.30-15.00

Менжинского, 9-9А - с 15.00-15.30

Менжинского, 9Г - с 15.30-16.00

Второй

Менжинского,11А-13 - с 13.30-14.00

Пролетарская, 47 - с 14.00-14.30

Менжинского, 18 - с 14.30-15.00

Менжинского, 14-14А - с 15.00-15.30

Менжинского, 12-12А - с 15.30-16.00.

Тем не менее жителям стоит запастись холодной водой. Информацию о сроках отключения и графике подвоза можно уточнить по номеру диспетчерской КрасКом - 211-39-63.