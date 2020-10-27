28 октября часть левобережья Красноярска останется без холодной воды

Часть левобережья Красноярска останется без холодной воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 28 октября, часть домов на левобережье Красноярска останется без холодной воды. Об этом предупредили горожан в компании КрасКом.

Отключение плановое, продлится с 9.30 до 18.30, оно необходимо для замены аварийного магистрального водопровода на улице Менжинского.

ВАЖНО

Холодной воды не будет по адресам:

- улица Менжинского, 6,8,9,9А,9Г,10,10Д,10Б, 10Ж,11А,12,12А, 12В, 12Г, 13,14,14А, 15, 16, 17,18;

- Пролетарская, 1,31,47;

- Копылова, 36;

- переулок Боготольский, 6, частные дома и водоразборные колонки.

Подвоз воды ожидается по маршрутам:

Первый:

Копылова, 36 - с 13.30-14.00

Менжинского, 6-8 - с 14.00-14.30

Менжинского, 10-10Д - с 14.30-15.00

Менжинского, 9-9А - с 15.00-15.30

Менжинского, 9Г - с 15.30-16.00

Второй

Менжинского,11А-13 - с 13.30-14.00

Пролетарская, 47 - с 14.00-14.30

Менжинского, 18 - с 14.30-15.00

Менжинского, 14-14А - с 15.00-15.30

Менжинского, 12-12А - с 15.30-16.00.

Тем не менее жителям стоит запастись холодной водой. Информацию о сроках отключения и графике подвоза можно уточнить по номеру диспетчерской КрасКом - 211-39-63.