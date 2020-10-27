В сквере на Аэровокзальной в Красноярске появится памятник летчикам-героям. Фото: администрация Красноярска.

В сквере на улице Аэровокзальной в Красноярске поставят памятник летчикам-героям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это будет скульптурная композиция, посвященная героям АлСиба, воздушной трассы, соединившей Аляску и Сибирь с 1942 года. По небесному «мосту» в годы войны перегоняли в Красноярск американские самолеты, поставлявшиеся по ленд-лизу.

Только на советском участке трассы погибли 114 человек – из-за катастроф и аварий. Людей погубили сложные метеоусловия, дефекты машин…

Памятник летчикам появится в Красноярске в в 2021-м году.

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Красноярцам показали эскизы благоустройства 20 скверов. Обновление этих общественных пространств также запланировано на следующий год. Свежие концепции и эскизы, разработанные отдельно для каждого сквера, можно посмотреть здесь.